Венеціанська комісія: змішана система виборів – не найкраще для України

Венеціанська комісія вважає, що змішана система виборів – не найкращий варіант для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Страсбурзі заявив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, представляючи проект думки Венеціанської комісії щодо нового проекту закону про вибори народних депутатів України.

«Як цілком дієва і хороша, ця система функціонує в інших країнах, але в Україні є історія системи, що використовувалася в 1998-му і в 2002-му, і результати, особливо в 2002 році, були в тому, що багато так званих незалежних, обраних в одномандатному окрузі, які насправді не були такими незалежними, підтримували дії уряду після виборів, так що навіть якщо опозиція перемагала на виборах, зрештою уряд одержував більшість у парламенті», - сказав Т.МАРКЕРТ.

Крім того, за його словами, український досвід показує, що змішана система сприяла використанню адміністративного ресурсу на виборах, коли місцева влада намагалася забезпечити перемогу відповідного для себе кандидата.

В цілому, на думку Венеціанської комісії, Україні слід було б приймати не окремі виборчі закони, а виборчий кодекс, який включав би правила виборів у всі інститути влади.

«Робота в цьому напрямку була зроблена у Верховній Раді до минулого року, проте вона була припинена, і розпочалася цілком нова робота над виборчим законом для парламенту. У цьому проекті попередня робота не була врахована», - сказав секретар Венеціанської комісії.

За словами Т.МАРКЕРТА, попередня виборча система, побудована як пропорційна, теж продемонструвала свою неефективність в Україні. Насамперед тому, що ця система базувалася на єдиному національному окрузі, коли люди з різних регіонів голосували за одних і тих же кандидатів, а самі депутати виявлялися позбавленими будь-яких зв`язків з регіонами.

«Тому наші рекомендації в минулому були про те, щоб зберегти пропорційну систему, але просуватися до системи регіональних списків, до системи відкритих списків, аби виборці могли визначити, хто є кандидатом, якому вони віддають перевагу», - сказав Т.МАРКЕРТ.

Він зазначив, що новий законопроект про вибори народних депутатів України, представлений у Венеціанську комісію, припускає, що половина депутатів обиратимуться за пропорційною системою з прохідним бар`єром 5% замість 3% і без права брати участі у виборах блокам партій, а друга половина – по мажоритарних округах.

За словами секретаря Венеціанської комісії, занепокоєння викликає і той факт, що представлений на розгляд комісії проект закону цілком не підтримується опозицією в Україні.

«На наш погляд, виборча система має бути змінена широким консенсусом політичних сил: не в односторонньому порядку більшістю, а за допомогою консенсусу більшості і, як мінімум, більшої частини опозиції», - зазначив він.

Ще однією проблемою запропонованого закону Т.МАРКЕРТ назвав відсутність критеріїв за визначенням меж мажоритарних округів, що може бути використане партіями для просування своїх кандидатів.

«Ці питання викликають наше основне занепокоєння, в іншому закон надає хороше підґрунтя для майбутніх виборів», - сказав представник Венеціанської комісії.

Т.МАРКЕРТ також зазначив, що Венеціанська комісія планує остаточно затвердити свою думку щодо проекту закону про вибори народних депутатів України на своєму засіданні наступного тижня.

Як повідомлялося, засідання Венеціанської комісії проходитиме 14-15 жовтня, а її офіційні висновки будуть представлені 17 жовтня і обнародувані на офіційному сайті Венеціанської комісії.