Азаров не розуміє, що селяни робили під Кабміном

Уряд найближчим часом визначить оптимальний варіант подальшого розвитку ситуації з експортом зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він повідомив, що вчора, 4 жовтня, на нараді з представниками компаній, які працюють на аграрному ринку, було ухвалене рішення про створення спеціальної робочої групи, яка має підготувати оптимальний варіант для вирішення спірних питань.

«Я доручив створити групу робочу, яка упродовж сьогоднішнього дня відпрацює і доповість оптимальне рішення у конкретній ринковій ситуації, яка склалася. Рішення, яке забезпечить такий баланс: не втратити доходи бюджету, зберегти рентабельність виробництва зерна і гарантувати продовольчу безпеку наступного року», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що цьогорічна суха осінь дає привід задуматися про збільшення запасів зерна, порівняно з тими, що планувалося.

«Упевнений, що ми оптимальне рішення знайдемо», - підкреслив прем`єр.

При цьому М.АЗАРОВ негативно висловився про проведення акції протесту аграріями, які незадоволені чинними митами на експорт зерна, учора – саме того дня, коли прем`єр-міністр проводив нараду для вирішення цього питання.

«Для чого було виводити людей на вулицю? Хіба це чесно і відповідально? Інтереси селян – це й наші інтереси. Уряд готовий шукати компроміси, але ультиматуми відкидаємо», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 жовтня, близько півтори тисячі аграріїв пікетували Кабінет міністрів України.

Учасники акції, зокрема, вимагали скасувати мита на експорт зернових культур і «закінчити експерименти над сільським господарством».

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці і жита у розмірі 9%, але не менше як 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше як 23 євро/тонна, на кукурудзу - 12%, але не менше як 20 євро/тонна.

У результаті, експорт з України практично припинився – у липні було зафіксоване падіння експорту зерна у 5 разів.

Аграрний союз України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив занепокоєність тим, що на сьогодні експорт зерна з України практично удвічі нижче від очікуваного рівня.

“Нас найбільше турбує експорт зерна. Ми, до речі, повинні були експортувати, за прогнозами, на сьогодні 6 млн. тонн, а експортували лише 3 млн.”, - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що у вересні експорт зерна становив 1,1 млн. тонн зерна, і щодня обсяг експорту зменшується. Для прикладу він повідомив, що 27 вересня обсяг експорту становив 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.