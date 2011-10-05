Від Януковича вимагають термінове засідання РНБО

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести термінове засідання Ради національної безпеки та оборони щодо обставин проведення в Одесі спецоперації із затримання злочинного угруповання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це від імені фракції заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Крім того, додав він, фракція вимагає, аби міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ та голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ написали заяви про відставку на час проведення перевірки, яка має показати, наскільки адекватно діяли представники правоохоронних органів, ставлячи під загрозу мирних одеситів.

«Сьогодні ситуація виглядає так, що правоохоронці нормально не можуть навіть бандитів взяти… В країні, де так працює міліція та СБУ, немає шансів для дотримання прав громадян», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, якщо під час розслідування з’ясується, що міліція та СБУ діяли адекватно, то нехай їх очільники працюють далі. «Навчилися розганяти бабусь та народних депутатів, навчіться захищати громадян», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомлялося, в Одеській області в ніч на 30 вересня в перестрілці зі злочинцями загинули двоє правоохоронців, ще четверо поранені.

У ході спецоперації 1 жовтня в одному з приватних готелів Одеси двох злочинців було вбито, оскільки вони чинили жорсткий спротив правоохоронцям, стріляючи зі зброї.