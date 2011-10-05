Київрада знову взялася за заборону продажу алкоголю та тютюну в столиці

Київська міська рада готує новий проект рішення щодо заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів на території міста Києва. Передбачається обмежити продаж вказаного асортименту товарів у нічний час.

Про це повідомив депутат фракції «Республіка Київ» Олексій ДАВИДЕНКО, інформує прес-служба фракції.

«Проектом рішення ми передбачаємо, що продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів у Києві буде заборонений в усіх стаціонарних об’єктах торгівлі та МАФах у період з 22.00 години вечора до 8.00 години ранку, враховуючи вихідні та святкові дні. Нововведення не стосуватиметься лише ресторанів та кафе», - розповів О. ДАВИДЕНКО.

За його інформацією, зараз проект рішення проходить погодження у депутатських комісіях, після цього – буде винесений у сесійну залу.

«Впевнений, у столиці України алкоголь не може продаватися ночами у кожному кіоску. Я особисто прихильник того, щоб ані алкогольних, слабоалкогольних напоїв, ані пива у МАФах взагалі не було. Тому цілком припускаю, що сесійна зала може ухвалити й більш жорсткий варіант заборони, ніж виписаний у документі зараз», - наголосив О.ДАВИДЕНКО.

Депутат роз’яснив, що після ухвалення документа і набуття ним чинності, відповідне управління податкової адміністрації зможе позбавляти порушників ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем.

О.ДАВИДЕНКО нагадав, що Київська міська рада вже приймала рішення про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів у МАФах у грудні 2010 р., проте прокуратура м.Києва це рішення опротестувала. Новий проект рішення підготований із врахуванням зауважень прокуратури, запевнив депутат.