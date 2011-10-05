Як заступник Генпрокурора Кузьмін обзавівся маєтком (фото)

Заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін розвалив дачу, яка надана йому в користування у комплексі відпочинку "Пуща Водиця", і побудував на її місці величезний будинок. "Українська правда" пише, що площа прокурорського помешкання "на око - не менше 700 квадратних метрів".

Державне управління справами президента Ющенка у серпні 2008 року дозволило Кузьміну провести "реконструкцію з добудовою" дачі.

ДУС дозволив саме "реконструкцію", оскільки в Державного управління справами немає акту на землекористування в "Пуща Водиці". І, за законом, там не може здійснюватися будівництво нових будинків, розповідав попередній президентський завгосп Ігор Тарасюк.

Але чи можна вважати "реконструкцією" знищення старого будинку та побудову на його місці нового - більшого в три рази? - запитує "Українська правда".

Водночас комплекс відпочинку "Пуща Водиця" офіційно відмовився надати документи щодо такої дивної реконструкції будинку Кузьміна.

"Враховуючи, що запитувані документи містять конфіденційну інформацію та персональні дані про фізичних осіб, комплекс відпочинку "Пуща Водиця" Державного управління справами не має правових підстав поширювати зазначену в запиті інформацію", - ідеться у відповіді.

Ця відмова, як стверджує Українська правда", абсурдна, оскільки закон "Про доступ до публічної інформації" містить спеціальну обмовку - відповідно до частини 7 статті 6, "якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений".

Будинок Кузьмін звів власним коштом. Інвестиційний договір означив розмір прокурорського внеску в цей об`єкт на рівні мільйона гривень - хоча зараз неозброєним оком видно, що з нуля звести такий маєток коштує набагато дорожче.

Також сам Кузьмін відмовляється повідомляти, що є джерелом його статків - він з дружиною має на рахунку в банку 1,5 мільйони гривень.

"Объяснения, как я получил эти доходы, я могу дать. Но зачем?" - сказав Кузьмін в інтерв`ю Українській правді, але так і не відповів.

Окрім того, інвестиційний договір дозволяє Кузьміну оформити приватну власність на новий великий будинок, зведений ним замість зруйнованої старої дачі.

Утримання ж території державного комплексу відпочинку "Пуща Водиця", де стоїть і маєток прокурорського керівника, лише цього року коштуватиме 16 мільйонів гривень платникам податків.

"Українська правда" повідомляє ще одну цікаву деталь.

Виділення державної дачі Кузьміну регламентується загальною постановою уряду від 6 серпня 2003 року № 1210.

Донедавна цей акт був секретним, але 2008 року з нього зняли гриф, і тепер відомо, що заступник генерального прокурора може претендувати лише на дві кімнати, але не на окремий будинок.

Однак Кузьмін має у власному розпорядженні цілий маєток.

Цьому передували цікаві події, які висвітили заступника генпрокурора як неабиякого винахідника.

Річ у тім, що, за офіційним переліком мешканців "Пуща Водиці" на сайті президента, Кузьмін має ділити свою дачу в державній резиденції разом з колишнім керівником Рахункової палати Валентином Симоненком.

"Українська правда" зв`язалася з Симоненком і ось що він розповів.

Виявилося, що багато років тому Симоненку як голові Рахункової палати справді надали половину старого будинку в "Пуща Водиці", який був зведений в середині 1990-х років. Але вже років п`ять як Симоненко цією дачею не користується. Тому він не знає ні про те, що до нього підселили Кузьміна, ні про те, що Кузьмін зніс повністю старий будинок і побудував новий.

Таким чином, якщо Симоненко захоче скористатися своєю частиною державної дачі, то її в тому вигляді просто вже не існує.