Адвокат Мельниченка сам не знає, де його підзахисний

Адвокат Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО не знає, де перебуває його підзахисний, бо зв’язку з ним немає.

"Чи в Україні М.МЕЛЬНИЧЕНКО, чи за її межами, я не знаю – зв’язку з ним немає", - сказав М.НЕДІЛЬКО журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас адвокат повідомив, що на території будинку, де проживає колишній майор Управління Держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО, 30 вересня було виявлено предмет, схожий вибуховий пристрій. За його словами, 30 вересня до Васильківського райуправління міліції зателефонував невідомий і повідомив, що біля воріт садиби М.МЕЛЬНИЧЕНКА закладено вибуховий пристрій.

Крім того, адвокат повідомив, що сьогодні під час ремонту на станції техобслуговування в його автомобілі було виявлено два підозрілих електронних пристрої. За словами М.НЕДІЛЬКА, люди, які розбираються в цьому, сказали йому, що це - радіомаяки. Яким чином ці пристрої потрапили в автомобіль, адвокат не знає.

У свою чергу у відділі зв’язків з громадськістю МВС України в Київській області підтвердили факт звернення про закладення вибухівки, однак пояснили, що підозрілим предметом насправді виявився корпус старого радіоприймача, загорнутий в папір.

"Його знайшли вибухотехніки, яки прибули на вказане громадянами місце. І знайшли не на території оселі М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а поруч - у згорілому будинку", - зазначили в міліції.