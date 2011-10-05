Експерт не вірить, що асоціація України з ЄС запрацює у найближчі роки

Заступник генерального директора Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ прогнозує, що угода про асоціацію між Україною та ЄС в найближчі роки не почне діяти.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на круглому столі на тему: «Україна-ЄС: що далі?», організованому Інститутом Горшеніна.

«Я, звичайно, підтримую якомога швидше не тільки парафування, підписання, а й введення в дію угоди про асоціацію. Її імплементація може допомогти вирішити внутрішні питання, але, відверто кажучи, я вже не вірю, що цей документ стане діючим в найближчі роки», - сказав він.

На думку В.ЧАЛОГО, угода може бути парафована в грудні цього року, а її підписання може відбутися вже після парламентських виборів в Україні. «Ми можемо мати зону вільної торгівлі з 2013 року, але автоматичної ратифікації угоди в національних парламентах не буде», - додав він.

В.ЧАЛИЙ також вважає, що саміт «Східного партнерства» у Варшаві був «проміжною подією», і наступна зустріч на вищому рівні відбудеться в жовтні, ймовірно, після оголошення судового рішення щодо екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, запланованого на 11 жовтня. «Думаю, що там якраз і будуть підбиватися всі підсумки»,- сказав В.ЧАЛИЙ.

На переконання експерта, новий клімат відносин України з ЄС буде залежати від багатьох внутрішньополітичних рішень.

Він також відзначив, що в ЄС, особливо в західній частині Євросоюзу, є втома від України.

В.ЧАЛИЙ також відзначив, що на сьогодні в Україні немає внутрішньої стратегії інтеграції до ЄС. «Я взагалі не знаю, з якими планами Україна іде в Європу. Зараз у нас є угода про партнерство і співробітництво, і ми ведемо важкі переговори по багатьом новим угодам, а от власної внутрішньої, цілісної стратегії у нас немає, а відтак немає розуміння, як пов`язана внутрішня політика і зовнішня», - додав він.