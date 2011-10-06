Попов їде до Лейпцига за інвестиціями

9 жовтня до Лейпцига відбуде столична делегація на чолі з головою КМДА Олександром Поповим. Цей візит присвячено 50-річчю дружніх і партнерських відносин між Києвом та цим німецьким містом. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, сказала сьогодні на брифінгу начальник управління преси та інформації Оксана Збітнева.

Олександр Попов підпише з мером Лейпцигу Буркхагрдом Юнгом меморандум про співробітництво, зокрема, в галузі міського електротранспорту. Також голова КМДА проведе низку переговорів, спрямованих на вивчення досвіду Лейпцигу в сфері розвитку муніципальної інфраструктури, комунального господарства, реновації промислових зон і перетворення їх на зони відпочинку. Досвід такого перетворення, використаний на території «лейпцизької Венеції», може стати киянам в нагоді при реконструкції Русанівської набережної. Обговорюватиметься також можливість стажування київських сімейних лікарів у Німеччині та партнерство в реалізації проектів з екології та енергозбереження.

Крім того, Олександр Попов відвідає Лейпцизький ярмарок, на прикладі якого ознайомиться із ефективним функціонуванням виставкових комплексів. Планується й підписання меморандуму щодо проектування, шеф-монтажу та будівництва висотних паркінгів для тимчасових стоянок автотранспорту. Попередні переговори щодо цього столичні фахівці провели з представниками концерну LEMI.

Голова КМДА представить німецьким діловим та бізнес-колам відкриті інвестиційні проекти, реалізація яких передбачена проектом Стратегії розвитку Києва до 2025 року. У попередніх переговорах німецькі бізнесмени вже виявили готовність брати участь у реалізації цих проектів. Тож, за прогнозами фахівців, у найближчі роки потік інвестицій до Києва збільшиться в декілька разів.

Нагадаємо, що в січні цього року розпочався цикл заходів, присвячених 50-річчю побратимських відносин Києва та Лейпцигу. Так, наприкінці травня з нагоди Дня Києва українську столицю відвідала офіційна делегація цього міста-побратима.

Як відомо, співробітництво між містами розпочалося у 1956 році, проте офіційно його було оформлено 19 березня 1972 року, коли голова виконавчого комітету Київської міської ради В. О. Гусєв та Обербургомістр Лейпцига Д-р Мюллер підписали відповідну угоду про співробітництво.