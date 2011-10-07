В Україні відбудуться позачергові вибори

В Україні 11 грудня в ряді регіонів відбудуться позачергові вибори окремих сільських, селищних і міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні питання Верховна Рада України розглядала вчора на пленарному засіданні.

Всього на розгляд ВР було винесено 63 проекти постанов. Однак не всі вони були ухвалені.

Разом з тим ВР ухвалила рішення про проведення, зокрема, позачергових виборів міського голови у Вишневому Київської області.