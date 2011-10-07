У Києво-Святошинському районі полетіли голови

У Києво-Святошинському районі Київської області замінено керівництво місцевого управління Держкомзему. Як повідомили УНІАН у Державному агентстві земельних ресурсів України, з посади виконувача обов’язків керівника управління звільнено Олександра БІБУ.

«Києво-Святошинський район – найпроблемніший в усій Україні, – передає слова голови Держземагентства Сергія ТИМЧЕНКА його прес-служба. - Саме тут – найвищий рівень корупції та найбільша кількість звернень незадоволених громадян. Дует Литвин-Біба (Вадим ЛИТВИН – колишній керівник управління. – Ред.) перетворив районне управління в приватну контору з вирішення земельних питань. Тут не те що акт неможливо отримати, простій людині навіть потрапити в приміщення нереально. Громадяни позбавлені можливості безперешкодного відвідування державного органу!»

Як уточнили в прес-службі, управління Держкомзему Києво-Святошинського району розташоване в приватному приміщенні закритого житлового масиву «Чайка», що на території Петропавлівсько-Борщагівської сільради, доступ до якого можливий лише за наявності перепусток. Прийом громадян та державна реєстрація також здійснюються в приватних приміщеннях, на які не оформлено договори оренди. У приміщеннях немає можливостей для зберігання архівів. Водночас офіси охороняються озброєними охоронцями приватної фірми.

Як повідомлялося раніше, колишнього керівника управління В.ЛИТВИНА, відстороненого від посади 24 листопада минулого року, оголошено в розшук, досудове слідство у кримінальній справі щодо нього не завершене.

У Держземагентстві також повідомили, що керівником управління в Києво-Святошинському районі призначено Олександра САФОШИНА, який доти працював начальником відділу державної землевпорядної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов у Республіканському комітеті земельних ресурсів АР Крим.

За даними прес-служби, 7 жовтня також має відбутися переїзд управління до нового приміщення Державного підприємства «Київський науково-дослідний інститут землевпорядкування» за адресою вул. Серпова, 3/14. За дотриманням порядку під час переїзду стежитиме спецпідрозділ «Беркут».