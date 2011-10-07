Комуністи та литвинівці можуть перехитрити самих себе, якщо і надалі торгуватимуть своєю “золотою акцією” в парламенті, вважає директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій ДИМОВ.

Зокрема, у коментарі УНІАН він зазначив, що останні заяви лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА та акції протесту в регіонах, організовані КПУ проти діючої влади, засвідчують, що ця політична сила не тільки намагається влаштувати “торгівлю” з владою напередодні важливих голосувань, але й уже перейшла в режим передвиборчої боротьби.

Коментуючи заяву голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА про можливість непідтримання фракцією Народної партії підвищення прохідного бар`єру до 5%, політолог зазначив: “Заяви спікера, як і різке зростання протестної активності комуністів, свідчать про те, що обидві політичні сили поступово переходять в режим виборів». «Спікер чудово розуміє, що Народна партія навряд чи потрапить до парламенту наступного скликання після прийняття виборчого закону з п’ятивідсотковим бар’єром, а тому намагається “торгуватися” з владою, з метою переконати її, владу, що саме його фракція володіє так званою “золотою акцією” у парламенті”, - переконаний політолог.

Втім, на думку директора Центру Суспільно-інформаційних технологій, напередодні важливих голосувань по закону про вибори, держбюджету на 2012 рік, Трудового кодексу, Земельної реформи, законопроекту щодо оптимізації пільг, голоси фракцій В.ЛИТВИНА та комуністів не є вирішальними.

“Обговорюючи питання, хто ж все-таки володіє тією самою “золотою акцією” у парламенті, не треба забувати, що вирішальною для успішного голосування може стати позиція фракції “Реформи заради майбутнього” та позафракційних депутатів», - вважає експерт. За його словами, «фракція Ігоря РИБАКОВА, як правило, займає конструктивну позицію щодо співпраці з Партією регіонів та підтримки зважених ініціатив влади. Тому демарш литвинівців та комуністів, по суті, не є надто критичною ситуацією для парламентської більшості».

Як вважає В.ДИМОВ, позиція литвинівців і комуністів може призвести до переформатування більшості у парламенті. “Голосування за вищезазначені законопроекти покаже, на кого регіонали можуть реально розраховувати. Якщо В.ЛИТВИН та комуністи будуть і надалі торгувати своєю “золотою акцією”, то вони дуже швидко зрозуміють, що самі її знецінюють, бо регіоналам вона може стати просто непотрібною. Натомість, в умовах “саботажу” цих політичних сил для Партії регіонів буде вкрай важливо заручитися підтримкою фракції “Реформи заради майбутнього”.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня голова Верховної Ради В.ЛИТВИН заявив, що у фракції Народної партії буде «золота акція», і саме від неї залежить, чи буде підтримано пропозицію щодо підвищення прохідного бар’єру на виборах до ВР.