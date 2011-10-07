Студентка, яка вдарила Табачника, влаштувала «спектакль» на Банковій

Активісти Братства Святого Луки, вимагаючи відставки «неякісного» міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА, їли біля Адміністрації Президента України неякісні продукти.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції їли неякісні продукти та мазали ними свої обличчя й одяг. Також вони випекли та принесли на акцію пиріг, який за формою нагадував обличчя Д.ТАБАЧНИКА.

За словами учасників акції, спочатку вони планували оголосити голодування, проте вирішили, що “обжирання неякісною їжею” несе більшу небезпеку для здоров’я протестуючих. «Ми їмо неякісні продукти на протест до неякісного міністра», - сказала активістка Братства, 17-річна студентка Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО, яка 22 вересня вдарила букетом квітів Д.ТАБАЧНИКА.