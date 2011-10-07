Довіра до Попова зростає (опитування)

Якби вибори Київського міського голови відбувалися наприкінці вересня, найбільшу підтримку отримав би Віталій Кличко — 26%, за Олександра Попова готові проголосувати 21% киян, Анатолій Гриценко набрав би 4%.

Інші кандидати на пост мера Києва отримали б менше 3% голосів. Доволі велика кількість людей (26%) поки що не визначилися із своїм вибором.

Такими є результати репрезентативного вибіркового опитуваннядорослого населення міста Києва, яке протягом 17-28 вересня 2011 року проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Також у перебігу дослідження за спеціальною методикою визначалася категорія респондентів, котрі найбільш імовірно візьмуть участь у місцевих виборах. Рейтинги, розраховані серед цих, найбільш ймовірних виборців, суттєво відрізняються від розподілів електоральних намірів серед всього дорослого населення.Так, за Віталія Кличка готові проголосувати 31% киян, Олександр Попов отримав би 30%, а за Анатолія Гриценко віддали б свої голоси 6% киян.

Зменшення різниці між електоральною підтримкою В.Кличка та О.Попова відбувається завдяки різниці у віці їх потенційних виборців. Так, виборці В.Кличко належать до молодших вікових категорій, котрі беруть участь у голосуванні значно рідше, аніж виборці старшого віку, котрі становлять більшість серед прихильників О.Попова.

Статистична похибка вибірки з ймовірністю 0, 95 не перевищує:

• 3,1% — для показників, близьких до 50%,

• 2,7% — для показників, близьких до 25% та 75%,

• 2,0% — для показників, близьких до 12% та 88%,

• 1,4% — для показників, близьких до 5% та 95%,

• 0,7% — для показників, близьких до 1% та 99%.