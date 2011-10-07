Борг Нафтогазу $24,7 млн можуть повісити на шию Україні?

У зв’язку з реструктуризацією «Нафтогазу України» американська корпорація Merchant, що отримала у 2006 році право вимоги заборгованості компанії перед структурами «Газпрому», 30 вересня листом своїх англійських адвокатів повідомила уряд України, Міненерговуглепром і НАК про те, що основний борг «Нафтогазу» перед корпорацією у розмірі $24,7 млн плюс відсотки (у зв’язку з відмовою «Нафтогазу» добровільно виконати судове рішення вже нараховані в розмірі більше $3 млн і продовжують нараховуватися за ставкою понад $6 тис. на день) будуть підлягати примусовому виконанню за рахунок англійських активів «Нафтогазу». Відповідний документ є у розпорядженні ZN.UA.

Окрім того, стало відомо, що Merchant також подала позов проти Держави України до Європейського суду з прав людини. Таким чином, існує ймовірність того, що корпоративна заборгованість «Нафтогазу» буде трансформована в державний борг.

Як стало відомо ZN.UA, корпорація Merchant, що претендує на акції, якими володіє «Нафтогаз» у статутному капіталі британської компанії JKX Оil&Gas Limited, нагадала про свої права у зв`язку з дорученням президента В.Януковича Кабміну України (від 2 вересня 2011 року) підготувати проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».

«Ми стурбовані тим, що дане доручення може порушити права корпорації Merchant як кредитора „Нафтогазу“, і ми офіційно повідомляємо уряд України про права корпорації Merchant на акції», — йдеться у документі, який має ZN.UA.

Зокрема, мова йде про судове рішення, винесене в Україні у 2006 році, про стягнення близько $24,7 млн на користь Merchant. Рішення було визнано англійськими судами 28 лютого 2011 року і дає корпорації право на стягнення в Англії боргу разом з відсотками та юридичними витратами.