Адвокат заявляє, що Мельниченка «взяли під ковпак»

Адвокат колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ дати оцінку законності проведення працівниками СБУ оперативно-розшукових заходів відносно себе, свого підзахисного та його близького оточення.

Відповідну заяву, копію якої передано агентству УНІАН, М.НЕДІЛЬКО надіслав на ім’я генпрокурора.

Як зазначає у зверненні М.НЕДІЛЬКО, співробітники спецпідрозділу СБУ, на яких покладена функція охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКА, "за участі інших підрозділів СБУ станом на сьогодні проводять ряд незаконних оперативно-розшукових заходів як відносно МЕЛЬНИЧЕНКА М.І., так і відносно членів його родини, зокрема цивільної дружини - відомої журналістки РОЗИНСЬКОЇ Наталії Миколаївни та його батьків".

Окрім того, адвокат вказує у заяві, що такі ж самі незаконні дії проводяться співробітниками СБУ "як відносно мене, так і мого колеги адвоката СИЧОВА Павла Генадійовича, який також надає правову допомогу М.МЕЛЬНИЧЕНКУ".

За словами автора заяви, зокрема, здійснюється зовнішнє спостереження за автомобілями, на яких пересуваються вказані особи. "Зовнішнє спостереження здійснюється за допомогою автомобілів переважно марки «Шкода», а також за допомогою автомобілів «Деу Ланос» та «Шевроле Лачетті», проте додатково використовується й інші автомобілі", - зазначає М.НЕДІЛЬКО, додаючи, що "марки автомобілів, які використовуються з метою здійснення «зовнішнього спостереження» після їхнього виявлення нами, як правило, змінюються".

При цьому він наводить у документі на ім’я очільника ГПУ низку номерних знаків, які начебто використовуються на автомобілях спостереження.

Крім того, у заяві адвокат вказує на те, що за місцем проживання М.МЕЛЬНИЧЕНКА виставлені «пости зовнішнього спостереження», виявлено встановлення «пристроїв негласного зйому інформації», що дають змову фіксувати розмови, які відбуваються всередині будинку без проникнення до нього.

Також, за словами М.НЕДІЛЬКА, аналогічні "пости" він виявив і за місцем свого проживання та за місцем своєї основної роботи. Окрім того, як стверджує адвокат, «постами зовнішнього спостереження було «перекрито» в’їзди та виїзди у населений пункт село Плесецьке Васильківського району Київської області, оскільки я, як депутат Васильківської райради Київської області і як адвокат, у силу своїх посадових зобов’язань та в силу службової необхідності постійно відвідую вказаний населений пункт". "Зазначений населений пункт постійно також відвідує і М.МЕЛЬНИЧЕНКО", - стверджує М.НЕДІЛЬКО.

"Також аналогічний пост був виявлений і за місцем проживання помічника М.МЕЛЬНИЧЕНКА Максима НЕСТЕРЧУКА. Окрім того, «пост зовнішнього спостереження» встановлений і за місцем розташування центрального офісу політичної партії «Українська люстрація», яку очолює М.МЕЛЬНИЧЕНКО", - додав він.

Водночас адвокат заявляє про те, що "з достовірних джерел" він був поінформований про прослуховування своїх мобільних телефонів і телефонів осіб, про яких він вказує у зверненні до В.ПШОНКИ.

При цьому М.НЕДІЛЬКО не виключає, що всі ці та інші протиправні дії проводяться, найімовірніше, за особистою вказівкою голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, оскільки останній, зі слів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, "має особисту неприязнь до нього через те, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ знаходиться в близьких дружніх стосунках з екс-Президентом України Леонідом КУЧМОЮ як колишній бізнес-партнер останнього".

За припущенням М.НЕДІЛЬКА, така неприязнь В.ХОРОШКОВСЬКОГО до М.МЕЛЬНИЧЕНКА підтверджується опосередковано і тим, що голова СБУ "на письмову заяву МЕЛЬНИЧЕНКА до нього про те, щоб останній усунув ймовірні провокації відносно МЕЛЬНИЧЕНКА під час перетинання ним кордону України з Польщею для взяття участі з 7 по 9 вересня цього року у Міжнародному економічному форумі, що відбувався у Польщі, до теперішнього часу жодної відповіді не надав, окрім того, не усунув відносно МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. вчинену провокацію, завдяки якій МЕЛЬНИЧЕНКО не перетнув україно-польський кордон та не потрапив на запрошений його форум".

За таких обставин, підсумовує М.НЕДІЛЬКО, вбачається реальна загроза конституційним правам як М.МЕЛЬНИЧЕНКА, так і його близького оточення у зв’язку із протиправним проведенням оперативно-розшукової діяльності відносно останніх Службою безпеки України. Окрім того, існує реальна загроза життю і здоров’ю як самого М.МЕЛЬНИЧЕНКА, так і членам його родини і близького оточення. Також існує реальна загроза життю і здоров’ю не лише мені особисто, а також і моїй родині".

Враховуючи викладене, М.НЕДІЛЬКО просить В.ПШОНКУ терміново перевірити на предмет достовірності викладені факти та по результатах перевірки вжити відповідних заходів прокурорського реагування з метою відновлення порушених гарантованих конституційних прав.