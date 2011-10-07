Свідок у справі Луценка спостерігав, як справу «підганяли» до суду
Говорив "правду, і тільки правду"
Слідчі Генеральної прокуратури під час допитів говорили колишньому помічнику екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Валерію МЕЛЬНИКУ, що їм треба якнайшвидше завершити розслідування і передати справу до суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті у ході засідання Печерського районного суду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА.
За словами В.МЕЛЬНИКА, на допити його викликали і в суботу, і в неділю, телефонували і говорили, що можуть приїхати навіть у госпіталь, де він перебував на лікуванні.
Як зазначив свідок, на його запитання, чим пояснюється така терміновість, йому відповідали: «Нам потрібно швидко закрити справу».
При цьому В.МЕЛЬНИК запевнив суд, що те, що він говорив сьогодні на допиті, є «правда і тільки правда».