Свідок у справі Луценка спостерігав, як справу «підганяли» до суду

Слідчі Генеральної прокуратури під час допитів говорили колишньому помічнику екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Валерію МЕЛЬНИКУ, що їм треба якнайшвидше завершити розслідування і передати справу до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті у ході засідання Печерського районного суду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами В.МЕЛЬНИКА, на допити його викликали і в суботу, і в неділю, телефонували і говорили, що можуть приїхати навіть у госпіталь, де він перебував на лікуванні.

Як зазначив свідок, на його запитання, чим пояснюється така терміновість, йому відповідали: «Нам потрібно швидко закрити справу».

При цьому В.МЕЛЬНИК запевнив суд, що те, що він говорив сьогодні на допиті, є «правда і тільки правда».