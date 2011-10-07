У середу, 12 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Європейський газовий ринок: наближається революція?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Яким буде Європейський газовий ринок через 20 років?

2. Чи будуть посунуті позиції «Газпрому» в Європі?

3. Чи зможе Україна використовувати ситуацію, в якій знаходиться «Газпром», для перегляду діючих контрактів на постачання російського газу?

Учасники круглого столу:

1. Анатолій КИНАХ – народний депутат України (ПР), екс-прем'єр-міністр України.

2. Олександр ГУДИМА – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду.

3. Іван ПЛАЧКОВ – екс-міністр палива і енергетики України.

4. Сергій БОНДАРЧУК – голова Центрального виконавчого комітету партії «Наша Україна».

5. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

6. Олександр П’ЯТНИЧКО – заступник директора Інституту газу НАН України.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).