Держдума знизила прохідний бар'єр для партій на виборах

Держдума Росії прийняла сьогодні закон про зниження прохідного бар`єру з 7% до 5% на федеральних парламентських виборах.

Як передає ІТАР-ТАСС, за чинним законодавством партія, що подолала на федеральних парламентських виборах 5-процентний бар`єр, має право розраховувати на один мандат, а подолавши бар`єр від 6% до 7% – на два депутатські місця.

Прийняті сьогодні депутатами норми не поширюватимуться на вибори до Держдуми, які відбудуться в грудні 2011 року. Вони набудуть чинності при проведенні виборів депутатів Держдуми сьомого й подальших скликань.