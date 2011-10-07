Держдума знизила прохідний бар'єр для партій на виборах
20:22, 07 жовтня 2011Політика
1050 0
Держдума Росії прийняла сьогодні закон про зниження прохідного бар`єру з 7% до 5% на федеральних парламентських виборах.
Як передає ІТАР-ТАСС, за чинним законодавством партія, що подолала на федеральних парламентських виборах 5-процентний бар`єр, має право розраховувати на один мандат, а подолавши бар`єр від 6% до 7% – на два депутатські місця.
Прийняті сьогодні депутатами норми не поширюватимуться на вибори до Держдуми, які відбудуться в грудні 2011 року. Вони набудуть чинності при проведенні виборів депутатів Держдуми сьомого й подальших скликань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter