Лукашенко згадав, про що говорив з Путіним на кухні

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Україна «повернеться до розмови про ЄЕП».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це О.ЛУКАШЕНКО сказав на прес-конференції для російських ЗМІ.

Він нагадав, що ідея створення Єдиного економічного простору належить Володимиру ПУТІНУ, вперше вона була озвучена на зустрічі глав чотирьох держав: Білорусі, Казахстану, Росії та України.

«ЄЕП - це була ініціатива ПУТІНА, коли він був Президентом. Він запросив мене і КУЧМУ до себе додому в Ново-Огарьово і перший підняв цю тему. Але перш ніж говорити тоді з КУЧМОЮ, він запитує: як ти думаєш, варто чи не варто піднімати. Я говорю: звичайно, ти можеш цю тему підняти, але КУЧМА не піде на цю інтеграцію», - розповів О.ЛУКАШЕНКО.

За словами білоруського Президента, «як бачите, Україна виявилася не залученою до цього, тому що там Рада, націоналісти, і дійсно, у КУЧМИ не вистачило сили, щоб почати цей процес в Україні».

За його словами, у цей же час у Москві з візитом перебував Нурсултан НАЗАРБАЄВ.

«Таким чином, ми фактично на кухні у ПУТІНА опинилися вчотирьох. І ось він тоді вперше висловив ідеї Єдиного економічного простору", - підкреслив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО впевнений, що Україна все одно повернеться до розмови про ЄЕП. «Залишилися ми втрьох сподіваючись на те, що все-таки колись Україна повернеться до цієї розмови, тому що її починали вчотирьох, уперше там, удома в ПУТІНА. Хоча тоді й про Казахстан не йшлося», - сказав Президент Білорусі.