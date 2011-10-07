Студенти знову недорахувалися запрошень від Колеснікова

Студенти не отримали 3 тисячі квитків на відкриття НСК «Олімпійський», повідомили УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнської студентської ради (ВСР).

На вимогу ВСР Київська міськдержадміністрація оприлюднила список вищих навчальних закладів і квоти запрошень на відкриття НСК «Олімпійський» на кожен виш. Згідно з наданою інформацією, КМДА виділила 12 тис. 461 запрошення на відкриття стадіону.

«Після нашого звернення більше тисячі квитків сьогодні студентам було видано додатково», - зазначила очільниця ВСР Анастасія САБОВА.

Загалом для вищих навчальних закладів І-ІІ і III-IV рівнів акредитації закладів професійно-технічної освіти, випускників загальноосвітніх навчальних закладів, та переможців міських, учасників всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів і змагань станом на 6 жовтня було видано 9 тис. 351 квиток.

«У той же час, за уточненою інформацією віце-прем’єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА, студенти та школярі мали отримати від КМДА 12,5 тис. квитків. Тобто більше 3 тисяч запрошень досі залишаються розподіленими не за призначенням», - наголосила А.САБОВА.

Крім того, як наголошують у раді, проблеми також виникають на рівні вищих навчальних закладів.

«КМДА поінформувала, що виділила 61 запрошення на студентів Києво-Могилянської академії, однак до студентського самоврядування дійшло тільки 30. Таким чином, розподіл відбувається не прозоро», - зазначила А.САБОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби КМДА, 12,5 тис. киян отримали безкоштовні запрошення на відкриття НСК «Олімпійський», заплановане на 8 жовтня. Згідно з інформацією КМДА, церемонію відкриття зможуть побачити на власні очі столичні медпрацівники, будівельники, держслужбовці, школярі, студенти, а також ті кияни, які найактивніше обговорювали Стратегію розвитку Києва-2025.

Найбільша часта запрошень припала на освітню сферу. Так, серед столичних студентів було поширено близько 6 тисяч запрошень. Ще 3 тисячі 300 квитків отримали випускники київських шкіл. Також запрошення отримають 150 учнів – переможців олімпіад та конкурсів.