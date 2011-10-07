У Донецьку відбувся профспілковий мітинг проти бідності

Сьогодні в Донецьку перед будівлею обласної державної адміністрації обласна федерація профспілок провела багатолюдний мітинг проти бідності, приурочений до Всесвітнього дня боротьби за гідну працю і Міжнародного дня боротьби з бідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі учасників акції протесту, які прибули з різних районів м. Донецька, а також з інших прилеглих міст регіону, представляли обласні та міські профспілкові організації працівників охорони здоров`я, освіти і науки, машинобудівної галузі, територіальні організації Укрвуглепрофспілки тощо.

Мітингувальники тримали в руках плакати: «Президенте! Захисти наші конституційні права!», «Трудящим - гідну заробітну плату!», « Геть бідність! », « Мораторій на підвищення цін і тарифів!», «Не допустити ухвалення антисоціальних законів!», «Єдину тарифну сітку – згідно з законом!» та ін.

Усі виступаючі на мітингу підкреслили необхідність підвищення життєвого рівня працюючої людини в Україні, засудили скорочення робочого дня, безробіття, низькі тарифні ставки і відсутність сьогодні державних гарантій на гідну працю й відпочинок.

Голова Донецької обласної ради профспілок Володимир ПАСТУШЕНКО зазначив, що, не дивлячись на те, що у країні відбувається зростання обсягів виробництва, зберігається тенденція до зростання середньої заробітної плати, скорочення боргів із зарплат на підприємствах-банкрутах, «проблеми практичного забезпечення принципів гідної праці продовжують залишатися гострими».

«У нашій області 20 тис. трудящих працюють у режимі неповного робочого дня, а отже, не отримують належну заробітну плату, 43 тис. осіб мають доходи нижче прожиткового мінімуму. Сьогодні нам держава гарантує прожитковий мінімум, який на 20% нижче розрахованого за фактичними потребами», - сказав В.ПАСТУШЕНКО.

За підсумками акції були озвучені основні вимоги мітингувальників, висунуті владі: це - справедлива і гідна оплата праці, безпечні умови праці, надійний соціальний захист, забезпечення трудящих якісними робочими місцями.