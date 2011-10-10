Адвокат вдови Гонгадзе каже, що Пукач не дружить з логікою

У Печерському районному суді столиці продовжується допит колишнього генерала Міністерства внутрішніх справ України Олексія ПУКАЧА, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Засідання розпочалося з того, що я продовжила ставити запитання обвинувачуваному. Підготувала на сьогодні понад 120 запитань, з них упродовж часу від початку засідання дотепер, до першої години, я поставила двадцять запитань», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вона наголосила, що О.ПУКАЧ дає надзвичайно нелогічні відповіді, і, як і минулого разу, відповідає на інші запитання, а не на ті, які прозвучали.

«Намагається заплутати учасників процесу, розповідаючи про методи роботи підрозділу, який він очолював. Сподівається, напевно, що ми не знаємо особливостей роботи оперативних підрозділів», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

В даний час у засіданні суду у справі О.ПУКАЧА оголошено обідню перерву до 14.10, після чого продовжиться допит О.ПУКАЧА.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було знайдено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний - екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

Генпрокуратура України 31 березня 2011 затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 умисно вчинив вбивство останнього.

Справа О.ПУКАЧА розглядається у Печерському райсуді в закритому режимі.