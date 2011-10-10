Кличку порадили визначитися: Не можна бути одним блоком у двух місцях

Голова Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО пропонує Блоку Віталія Кличка приєднатися до участі у мітингу під Печерським райсудом 11 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної парторганізації «Батьківщини».

Ю.ОДАРЧЕНКО повідомив, що участь у мітингу опозиційних сил біля Печерського суду вже погодила більшість опозиційних до нинішньої влади партійних організацій та громадських об’єднань Києва.

«За час з початку розгляду справи щодо Юлії ТИМОШЕНКО і до сьогодні ми не бачили серед лав опозиціонерів соратників Віталія КЛИЧКА. У наметовому містечку не було жодного представника цієї політичної сили. Тож з ким наразі Блок Кличка та кого представляють його депутати у Київраді – велике питання», - зазначив депутат.

За його словами, «врешті решт кияни мають зрозуміти - КЛИЧКО з опозицією чи з владою, бо не можна бути одним блоком у двух місцях».

Також Ю.ОДАРЧЕНКО повідомив, що якнайбільша чисельність прихильників опозиції гарантуватиме проведення завтра мирної акції. Адже, за його інформацією, уже з 6-ї години ранку проходитиме формування «масовки» з числа амністованих громадян на підтримку влади.

«Наскільки мені відомо, громадян збиратимуть у трьох напрямках – на Банковій зі сторони вул. Інститутської, зі сторони вул. Лютеранської та безпосередньо біля Печерського суду»,- заявив депутат.