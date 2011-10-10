Шкіряк заявляє, що 11 жовтня стане іспитом для опозиції

Лідер громадської організації «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК закликає політичні партії - учасниці Комітету опору диктатурі (КОД) вийти зі своїми прихильниками під стіни Печерського районного суду Києва 11 жовтня під час виголошення вироку в справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нового Києва”.

З.ШКІРЯК упевнений, що «класичні методи парламентської боротьби сьогодні не працюють, оскільки опозиція в нинішній Верховній Раді має чисто формальний характер». «Вона, швидше, служить декорацією, фоном для створення видимості демократії в країні, не більше. Безумовно, то трибуна, але цього замало», - сказав він.

За словами З.ШКІРЯКА, у такому вигляді як зараз парламентська опозиція малоефективна, але реальний результат у поваленні влади дасть лише консолідована, системна робота за межами ВР, організація єдиного фронту для боротьби з правлячим режимом.

Він вважає, що саме 11 жовтня стане іспитом для членів КОД на справжню опозиційність влади.

«11 жовтня опозиційні партії, члени КОД, повинні бути під стінами Печерського суду, разом зі своїм прихильниками. Адже суди над ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКОМ вже давно вийшли за рамки окремих персоналій. Вони перетворилися на суди над демократією, свободою, Конституцією, на суди над Україною», - переконаний З.ШКІРЯК.

Він зазначив, що якщо всі партії - члени Комітету не підтримають Ю.ТИМОШЕНКО, то виникає питання про спроможність і необхідність існування такого опозиційного органу.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі об`єднує 11 опозиційних партій. Він був створений у серпні цього року після арешту Ю.ТИМОШЕНКО.