У ПР не збираються змінювати закон під одну людину

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, член Комітету з питань правової політики Владислав ЗАБАРСЬКИЙ повідомив, що фракція ПР ще не розглядала питання щодо декриміналізації ст. 365 Кримінального кодексу України, за якою висунуто звинувачення екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО (перевищення влади або службових повноважень).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав сьогодні.

«Фракція Партії регіонів ще не розглядала це питання», – зауважив депутат.

«Зараз є різні думки. Висловлюються різні припущення. Як ви знаєте, в президентському законопроекті такого пункту немає. Навряд чи такі зміни ініціюватимуть представники ПР, адже загальна думка, яка панує у фракції, – не треба змінювати закон під одну людину», – додав він.

Водночас В.ЗАБАРСЬКИЙ зауважив, що у фракції є депутати, які вважають, що можна було б розглянути декриміналізацію ст. 365 ККУ, якщо з подібною ініціативою виступлять представники опозиції і доведуть необхідність та обґрунтованість такого кроку.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Законопроектом пропонується за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді штрафу. Суд може замінити штраф на інше покарання лише у разі його несплати протягом терміну, який встановлений судовим рішенням.

Зазначена модель пропонується також і для деяких випадків, передбачених статтями 364 і 365 Кримінального кодексу України, за якими судять лідерів української опозиції Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Опозиціонери наполягають на ухваленні закону про декриміналізації таких злочинів з урахуванням їхніх поправок.