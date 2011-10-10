Допит Пукача продовжиться у четвер

Печерський районний суд Києва у четвер, 13 жовтня, продовжить допит підсудного у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА.

Як повідомила УНІАН адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина ТЕЛІЧЕНКО, сьогодні на засіданні суду вона не встигла поставити всі свої запитання підсудному і продовжить це робити на наступному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе пропав у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було знайдено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколи ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

Генпрокуратура України 31 березня 2011 затвердила обвинувальний висновок і передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 умисно вчинив вбивство останнього.

Справа О.ПУКАЧА розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.