Канада занепокоєна погіршенням ситуації в Україні

Канада занепокоєна погіршенням ситуації у сфері демократії та захисту прав людини в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у відповіді посла Канади Даніеля КАРОНА на звернення щодо підтримки демократії та прав людини в Україні, які були передані до посольства активістами Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина».

«Канада вважає, що справедлива, незалежна і ефективна судова система є невід’ємною частиною демократичного управління, тому й надалі спостерігатиме за судовим процесом над Юлією ТИМОШЕНКО», - говориться у листі, який цитує прес-служба столичної організації "Батьківщини".

У листі також йдеться про занепокоєння уряду Канади погіршенням ситуації, що склалася у сфері демократичного розвитку та захисту прав та свобод людини. «Законна та активна опозиція є неодмінною частиною життєздатної та ефективної демократії. Ми схвалюємо Ваші зусилля відігравати таку роль», - зазначається у відповіді канадського посольства.

У прес-службі нагадали, що представники опозиції зібрали та передали у посольства країн ЄС та США звернення громадян з проханням заборонити в’їзд суддям Печерського районного та Апеляційного судів столиці, які розглядають справи проти опозиціонерів.