Ештон: треба почекати вироку Тимошенко

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН заявляє, що ситуація в Україні вплине на політичний процес при схваленні країнами ЄС угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в Люксембурзі на прес-конференції після засідання Ради закордонних справ Євросоюзу.

«Немає питань щодо технічної роботи. Але є політичний процес, який набуде чинності потім. І включатиме (схвалення угоди – УНІАН) Радою ЄС і Європарламентом. Хоч би що сталося в Україні - це буде взято до уваги, і цього політичного процесу не уникнути», - сказала К.ЕШТОН.

Відповідаючи на питання УНІАН про те, чи може декриміналізація статей, інкримінованих Юлії ТИМОШЕНКО і ряду колишніх членів її уряду вплинути позитивно на схвалення і ратифікацію угоди про асоціацію, К.ЕШТОН відзначила, що все залежатиме від того, яким чином це буде зроблено.

Верховний представник ЄС також відзначила, що необхідно почекати рішення суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО, який має винести вирок 11 жовтня.

В цілому, за словами К.ЕШТОН, міністри закордонних справ ЄС висловили стурбованість з приводу застосування в Україні виборчого правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Рада закордонних справ ЄС обговорювала ситуацію в Україні в світлі справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і ряду інших членів її уряду.

Представники української влади декларують намір підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка включатиме створення поглибленої зони вільної торгівлі, в грудні 2011 року.