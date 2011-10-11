Експерт: м'яких заяв щодо Тимошенко в Україні не розуміють

Європейські чиновники після зустрічей з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ кажуть, що позицію Європейського Союзу у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в Україні розуміють і що проблема вирішується.

Про це сказав керівник представництва німецького Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ в інтерв`ю Інституту Горшеніна.

Він нагадав, що на сьогодні було близько 30 заяв від статусних представників ЄС щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, це міністри, це глави держав, це глави урядів, які говорили про правову державу, про демократію в Україні. І, нарешті, зазначив експерт, міністри закордонних справ ЄС заявили вустами міністра закордонних справ Франції Алена Жюппе, що без вирішення проблеми Ю.ТИМОШЕНКО не буде успішного укладання договору про асоціацію з Євросоюзом.

Н.ЛАНГЕ нагадав, що це була офіційна заява, і А.Жюппе сказав, що не всі, але більшість міністрів закордонних справ країн ЄС підтримують цю позицію.

«Якщо м`які заяви про цінності в Україну не розуміють - тоді вже прямим текстом європейські політики про це говорять. І я думаю, що це не дипломатичні ігри, це справді серйозно», - зазначив він.