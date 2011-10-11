До Печерського суду підтягнули близько тисячі силовиків

До охорони громадського порядку біля Печерського районного суду Києва, де сьогодні буде оголошено вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, залучено близько тисячі співробітників міліції, бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.