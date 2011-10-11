До зали Печерського суду набилося близько 100 журналістів

У залі Печерського райсуду Києва зібралося близько 100 представників ЗМІ, у тому числі іноземних, які очікують початку оголошення вироку екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому у залі відсутні народні депутати.

Із зали прибрано лавки, і всі журналісти стоять.

Проте не усі представники ЗМІ змогли потрапити до зали засідань, тому вони залишились на подвір’ї суду. Також велика кількість журналістів не потрапили навіть на подвір’я.

За словами журналістів, яким вдалося опинитися у залі засідань, у них невідомі жбурляли жмені битого скла, коли вони заходили в арку суду.

Ю.ТИМОШЕНКО вже завели до зали суду. Вона на вході сказала: «Слава Україні!». Поряд з нею перебувають її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО та донька Євгенія КАРР. Чоловік обійняв Ю.ТИМОШЕНКО, а донька поцілувала її.

Звертаючись до журналістів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Цей вирок нічого не змінить. Я буду боротись за Україну, її свободу і незалежність». Вона вкотре заявила, що вирок був написаний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.