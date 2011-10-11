Тимошенко: Мені шкода Януковича... шапку Мономаха не можна вкрасти

10:40, 11 жовтня 2011
Політика
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Каже, режиму залишилось недовго

Колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відчуває в собі сили боротися за інтереси України, і впевнена, що режиму Президента Віктора ЯНУКОВИЧА залишилось не довго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у залі Печерського районного суду Києва під час перерви, оголошеній суддею Родіоном КІРЄЄВИМ у засіданні в ході оголошення вироку у кримінальній справі проти неї.

«Не роки правити авторитарному режиму в Україні. Залишилось не довго… Ніякі політичні вироки не дозволять зупинити розвиток України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час вона зазначила, що в разі, якщо її буде засуджено, це дасть українцям сил опиратися диктатурі. «Диктатори не йдуть самі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що це є не тільки справою політичних партій і політиків, а це є справою всіх громадян. «Мені шкода В.ЯНУКОВИЧА, він себе дискредитує, викреслює з історії. Шапку Мономаха не можна вкрасти, як ондатрову шапку», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. В той же час вона зазначила, що процес проти неї демонструє слабкість як Президента, так і всієї влади. «Відчуваю в собі сили, віру, наснагу. А саме головне – стояти за інтереси України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона подякувала журналістам за присутність у залі суду, і, в той же час, наголосила, що процесом проти неї В.ЯНУКОВИЧ свідомо торпедує рух України до Європейського Союзу, не зважаючи на проєвропейську риторику.

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