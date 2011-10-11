Міліція відтісняє прихильників Тимошенко в бік Майдану
11:02, 11 жовтня 2011Політика
6210 0
Проїжджу частину перед судом очистили
Бійці спецпідрозділів міліції відтісняють прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО від Печерського районного суду Києва на Хрещатику в бік Майдану Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі міліцією звільнено від учасників мітингу проїжджу частину біля Печерського суду в напрямку Бессарабської площі.
Як повідомляв УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО, вирок якій зараз оголошується в Печерському районному суді Києва, перекрили рух транспорту на Хрещатику біля суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter