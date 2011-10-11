Вовк вже попрощався з Луценком до завтра
11:14, 11 жовтня 2011Політика
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Засідання тривало півтори години
|Сергій ВОВК
Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання суду тривало трохи більше 1,5 години. Під час засідання було допитано двох свідків, а інші троє свідків не з’явилися до суду, з чим і пов’язане перенесення засідання.
Усе сьогоднішнє засіданні суду проходило під звуки ремонтних робіт. На верхніх поверхах будівлі суду щось свердлять, а також чутно скрипи.
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