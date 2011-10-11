Вовк вже попрощався з Луценком до завтра

Наступне засідання Печерського райсуду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА розпочнеться 12 жовтня о 9.15.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання суду тривало трохи більше 1,5 години. Під час засідання було допитано двох свідків, а інші троє свідків не з’явилися до суду, з чим і пов’язане перенесення засідання.

Усе сьогоднішнє засіданні суду проходило під звуки ремонтних робіт. На верхніх поверхах будівлі суду щось свердлять, а також чутно скрипи.