Кірєєв: після контрактів Тимошенко ціна на газ виросла на 50%

Цілий ряд перевірок фінансової діяльності НАК "Нафтогаз України" показав, що після підписання в 2009 році з санкції екс-прем`єра Юлії Тимошенко газових угод з російською стороною ціна газу виросла більш ніж на половину, заявив суддя Печерського суду Родіон Кірєєв під час оголошення вироку Тимошенко. Про це повідомляє РІА "Новости". Усі ці перевірки проводилися в період з 2008 по 2010 роки. За словами судді, в 2008 році середня ціна на газ становила 179,5 дол. за тисячу кубометрів, тоді як після підписання контрактів середня ціна на газ в 2009 році вже становила 232,9 дол. за тисячу кубів. Таким чином, сказала Кірєєв, ціна на газ після підписання контрактів в 2009 році виросла на 53,8%

При цьому ставка транзиту залишилася незмінною.

Генпрокуратура звинувачує екс-главу уряду в перевищенні повноважень при укладенні газових контрактів з Росією в 2009 році які, як стверджує слідство, завдали збитку українській державі, і просить суд засудити Тимошенко до семи років в`язниці.