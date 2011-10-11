«Беркут» зробив коридор для транспорту на Хрещатику

Міліція продовжує відтісняти прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які перекривали рух транспорту по Хрещатику, від Печерського райсуду.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники спецпідрозділів міліції вишукувавшись в кілька рядів поперек Хрещатика і відтісняють громадян, в тому числі застосовуючи до деяких з них фізичну силу, в бік Майдану Незалежності.

Переважна більшість учасників мітингу розійшлася на узбіччя центральної вулиці Києва.

Також бійцями «Беркуту» та внутрішніх військ перегороджено вулицю Богдана Хмельницького, яка примикає до Хрещатику.

Наразі працівники спецпідрозділів міліції вишукувались з обох боків Хрещатика, створивши таким чином коридор для руху транспорту.

Транспортні засоби повільно просуваються лише від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

В той же час рух автомобілів від вулиці Пушкінської по вул. Богдана Хмельницького до Хрещатика наразі закритий.