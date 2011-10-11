У Міноборони розповіли, як журналістка «провокувала» солдатів на інтим

Військові прокуратури Київського та Дарницького гарнізонів відмовили в порушенні кримінальних справ за відсутністю складу та подій злочину за результатами перевірки фактів, викладених у телепрограмі “Гроші”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, військовими прокуратурами завершено перевірки щодо відповідності фактів та встановлення наявності випадків, що принижують честь та гідність військовослужбовців, викладених у телепрограмі “Гроші” від 27 вересня телеканалу “1+1”.

За результатами перевірок військовою прокуратурою Дарницького гарнізону винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі статті 6 пункту 2 Кримінально-процесуального кодексу України за відсутністю складу злочину, а військовою прокуратурою Київського гарнізону винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі статті 6 пункту 1 Кримінально-процесуального кодексу України за відсутністю подій злочину.

Як зазначає прес-служба Міноборони, журналістка телевізійної програми “Гроші” телеканалу “1+1” намагалася спровокувати солдат строкової служби до надання ними інтимних послуг за гроші. “Усе це вдало зрежисоване дійство записувалося прихованою відеокамерою і потім було подано в ефір як ствердження про нібито існуючу в деяких військових частинах налагоджену систему з надання інтимних послуг солдатами. Більше того, яких нібито командири примушують до цих дій. Не менш “сенсаційно” виглядали аматорські фото і відеоматеріали, які були використані у сюжеті – жоден з них не мав відношення до українського війська”, – заявляють у Мінобороні.