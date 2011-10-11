Нардепи закликають людей підійти ближче до виїздів з Печерського суду

Народні депутати закликають учасників мітингу підійти до двох виїздів із Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, вони закликали через гучномовці чоловіків, які беруть участь в акції опозиції на підтримку екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, підійти ближче до двох виходів із суду.

Водночас, у столичній міліції УНІАН повідомили, що вчора ввечері за зверненням Київської міської державної адміністрації Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення у центрі міста будь-яких масових заходів.

Враховуючи це, міліція звертається до громадян не піддаватися на провокаційні заклики народних депутатів, оскільки ті мають депутатську недоторканність, «а у разі скоєння протиправних дій прості громадяни можуть постраждати».