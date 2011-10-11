Нардепи закликають людей підійти ближче до виїздів з Печерського суду
Міліція просить не піддаватися на провокації
Народні депутати закликають учасників мітингу підійти до двох виїздів із Печерського районного суду Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, вони закликали через гучномовці чоловіків, які беруть участь в акції опозиції на підтримку екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, підійти ближче до двох виходів із суду.
Водночас, у столичній міліції УНІАН повідомили, що вчора ввечері за зверненням Київської міської державної адміністрації Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення у центрі міста будь-яких масових заходів.
Враховуючи це, міліція звертається до громадян не піддаватися на провокаційні заклики народних депутатів, оскільки ті мають депутатську недоторканність, «а у разі скоєння протиправних дій прості громадяни можуть постраждати».