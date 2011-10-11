До центрального входу Печерського суду підтягується «Беркут»
13:09, 11 жовтня 2011Політика
4005 0
Сутичка триває
Київ. 11 жовтня. УНІАН. До центрального входу Печерського райсуду Києва продовжують підтягуватися бійці спецпідрозділів міліції у повній амуніції.
Як передає кореспондент УНІАН, біля арки двору суду присутні близько 300 бійців «Беркуту». Триває сутичка між співробітниками міліції і прихильниками екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.
Бійці спецпідрозділів поки що не застосовують спецзасоби проти учасників акції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter