Литвин обіцяє гарячий парламентський тиждень

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує не поспішати з прийняттям нового закону про вибори народних депутатів.

Про це він сказав сьогодні журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що на наступному пленарному тижні навряд чи буде розглянуто по суті законопроект про вибори народних депутатів, внесений 10 жовтня народними депутатами від фракцій Партії регіонів, КПУ, Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього».

«Наступний парламентський тиждень, очевидно, буде особливо гарячий, тому, я думаю, буде не до цього законопроекту. - сказав він. - У кращому випадку можна буде розглянути питання про внесення його до порядку денного».

За словами В.ЛИТВИНА, перед внесенням до парламенту згаданого законопроекту було зареєстровано законодавчу ініціативу народних депутатів Бориса ТАРАСЮКА, Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА та В’ячеслава КОВАЛЯ, яка також стосується цього питання. Тому законопроект про вибори народних депутатів, запропонований депутатами від більшості, відповідно до вимог Регламенту ВР визначено як альтернативний до законопроекту народних депутатів від «Нашої України», сказав він.

Керівник українського парламенту звернув увагу на те, що виборче законодавство «майже ніколи не влаштовує всіх, тому що це концентрація політики, а відтак Верховна Рада повинна розібратися і ретельно вивчити запропонований законопроект, і на підставі діалогу, а не за рахунок перетискування, прийняти рішення, яке б підтримувалось або принаймні сприймалося нейтрально цією Верховною Радою».

В.ЛИТВИН нагадав ключові положення законопроекту, поданого шістьма депутатами від більшості: вибори відбуватимуться за змішаною виборчою системою, згідно з якою 50% народних депутатів обиратимуться у мажоритарних округах, а 50% - за партійними списками; пропонується п’ятивідсотковий прохідний бар’єр для партій.

Право висування кандидатів у депутати у одномандатних округах реалізується виборцями через партії. Кандидат може бути висунутий одночасно і за списком, і у мажоритарному окрузі, у цьому випадку відповідне рішення приймає партійний з’їзд. Кандидат також може балотуватися шляхом самовисування. У законопроекті, крім того, залишено принцип формування виборчих комісій, за яким вони складалися на останніх виборах до місцевих рад, зазначив В.ЛИТВИН.

«Але для мене ключовим є не сам закон, оскільки довершених виборчих законів не буває, а демократична процедура проведення виборчої кампанії, прозорі вибори і об’єктивний підрахунок голосів», - наголосив голова ВР.

Говорячи про перспективи розгляду законопроекту, В.ЛИТВИН нагадав, що народні депутати та інші суб’єкти законодавчої ініціативи можуть протягом 14 днів вносити альтернативні законопроекти. З огляду на це він запропонував не поспішати включати до порядку денного вже зареєстровані законопроекти, а почекати 14 днів, аби «у цих питаннях, які є дуже чутливими, і не лише для України, а й для української спільноти, не було підстав говорити про ті чи інші порушення». «З дрібниць завжди починаються великі проблеми», - підкреслив він.