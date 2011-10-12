Рух: вирок Тимошенко - це вирок режиму Януковича

Народний Рух України заявляє, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО є ганьбою України на всю Європу. «Рішення печерського суду ганьбить Україну на всю Європу, – вважає лідер НРУ Борис ТАРАСЮК. – Влада відчула смак безкарності за широкомасштабні політичні переслідування».

«Проте сьогодні влада пройшла точку неповернення, остаточно відмежувавшись від демократії. Цей вирок є насправді вироком самому режиму ЯНУКОВИЧА. За нинішньої ситуації і жахливого стану держави, до якого привели безпосередні дії Президента, уряду і парламентської більшості, опозицією до влади стає весь народ», – повідомили УНІАН у прес-службі НРУ.