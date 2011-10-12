МЗС Польщі: проєвропейський імідж України серйозно постраждав

Засудження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до сімох років тюремного ув’язнення серйозно підірвало проєвропейський імідж України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі, яка є в розпорядженні УНІАН.

„Як спосіб ведення процесу, так і вирок є прикладом політизації українського правосуддя. Серйозно був підірваний імідж України як держави, яка реалізує фундаментальну проєвропейську трансформацію”, - йдеться у заяві.

МЗС зазначає, що Польща разом з іншими державами Євросоюзу із занепокоєнням стежить за справою Ю.ТИМОШЕНКО.

„Польща неодноразово, як на рівні ЄС, так і у безпосередніх контактах з українською владою підкреслювала, що треба зробити усе, аби цей процес був чесним та прозорим”, - відзначено в заяві.

У заяві нагадується, що Польща послідовно підтримувала і підтримує європейську інтеграцію України,.

„Подальший розвиток цієї справи виразно продемонструє, чи Україна наближається, чи віддаляється від задекларованої владою та підтримуваної населенням мети – європейської інтеграції”, - заявляє МЗС Польщі.