У Могильова кажуть, що снайпери на Хрещатику комусь привиділися

У Міністерстві внутрішніх справ України спростовують інформацію, що з’явилася у деяких ЗМІ, про залучення снайперів до охорони порядку біля Печерського райсуду Києва під час оголошення вироку у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції начальник Управління зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК.

«Вчора жодний снайпер не долучався», - підкреслив він.

В.ПОЛІЩУК припустив, що на дахах будинків біля суду були фотокореспонденти, які хотіли зробити панорамний знімок подій, які вчора відбувалися навколо Печерського райсуду.

Також В.ПОЛІЩУК повідомив, що вчора до охорони громадського порядку на Хрещатику було залучено близько 1 тис. 100 правоохоронців.

Він також визнав, що у зв’язку з повідомлення прес-служби СБУ про можливі теракти було збільшено кількість правоохоронців.

«Повідомлення про загрозу терористичного акту розповсюдила прес-служба СБУ і, звичайно, ми мали до цього дослухатись і дещо збільшити кількість людей», - сказав він.

На запитання, чи були підстави у київської міліції вдатися до додаткових засобів для забезпечення безпеки судді Печерського райсуду Родіона КІРЄЄВА, В.ПОЛІЩУК відповів, що це питання треба задавати «більш компетентним органам».

Він також зазначив, що не було якихось повідомлень про те, що працівники міліції дістали серйозних ушкоджень під час вчорашніх подій.

За його словами, було лише повідомлення від лікарів про те, що до лікарні потрапила дівчина з табору опозиції, 1987 року народження, яка отримала забій хребта. При цьому він зазначив, що з’ясувалося, що під час масових заходів драбина біля сцени «Батьківщини» впала, і дівчина отримала ушкодження.

«Інших повідомлень про тілесні ушкодження як учасників, так і правоохоронців, які охороняли громадський порядок, не надходило», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Він також зазначив, що під вчорашніх подій не застосовувались водомети. «Застосування водометів взагалі не розглядалося», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів про те, що водомети бачили на бул. Лесі Українки, і це зафіксували деякі ЗМІ, В.ПОЛІЩУК сказав: «Ці водомети перебувають на балансі внутрішніх військ і їх пересування я не контролюю, і керівництво київської міліції тим більше».