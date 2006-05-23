Кабмін придбав для прем`єра Mercedes за 3,3 млн. грн
Тендерна палата вивчить законність покупки
Тендерна палата вивчить законність придбання Кабінетом Міністрів України службового автомобіля Mercedes вартістю близько 3,3 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив перший віце-президент тендерної палати Антон ЯЦЕНКО.
«Я думаю, що ми, враховуючи, що це набуло резонансу – закупівля, можна сказати, царська, запитаємо у уряду матеріали (про проведення тендеру – УНІАН)», – сказав А. ЯЦЕНКО.
Він також відзначив, що має у своєму розпорядженні інформацію, згідно з якою, даний автомобіль було придбано для майбутнього прем`єр-міністра.
«За нашою інформацією, цей автомобіль було куплено для майбутнього прем`єр-міністра, господарські служби заметушилися, аби достойно прийняти нового прем`єра», – сказав А.ЯЦЕНКО.
Тим часом, А.ЯЦЕНКО висловив сумнів у доцільності такого дорогого придбання Кабінету Міністрів України.
«У такій бідній країні, якою є Україна, неправильно купувати такі дорогі автомобілі», - сказав він.
Нагадаємо, скандал навколо придбання автомобіля Mercedes-Benz вже мав місце. 5 травня Тендерна палата України звернулася до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» із запитом про надання тендерної документації щодо придбання її службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class.
Тендерна палата просила надати рішення про створення тендерного комітету, звіт про результати проведення тендерних процедур, протоколи засідань тендерного комітету, копії інформаційних матеріалів замовника і учасників торгів, копії укладених договорів, інформацію про скарги учасників торгів, копії платіжних доручень та інші документи.
Ситуація вирішилася тоді тим, що автомобіль “Нафтогаз” повернув у салон, відтак його було продано.
Довідка УНІАН. 5 травня автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів уклало із СП ТОВ "Автомобільний дім "Україна-Мерседес-Бенц" договір про купівлю Mercedes-Benz S600 W220 B6, B7 вартістю 3 млн. 292,2 тис. гривень.