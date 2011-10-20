У Тернополі прихильники Тимошенко на годину перекрили дорогу

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 людей безперервно переходили дорогу на пішохідному переході на дорозі, яка з’єднує масиви Східний та Сонячний і, водночас, слугує об’їзною дорогою зі східного боку міста. Відтак було заблоковано рух громадського та приватного транспорту, а вантажні фури, які в’їжджали у місто зі сходу та північного сходу, змушені були їхати через місто, аби об’їхати заблоковану ділянку.

У руках люди, які ходили переходом, тримали синьо-жовті прапорці та прапорці ВО «Батьківщина», таблички із закликами звільнити лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО та відправити у відставку уряд.

Як пояснив перший заступник голови обласної організації ВО «Батьківщина» Володимир БОЙКО, акція протесту є намаганням привернути увагу до свавілля чинної влади.

«Ми вимагаємо припинити переслідування опозиції, обкрадання чорнобильців та афганців шляхом відміни заслужених ними пільг, розпустити Верховну Раду і провести чесні вибори, а також розпустити Кабінет міністрів. Окрім цього, вимагаємо забезпечити недоторканність українській історії, припинити нищення середнього і малого бізнесу, не допустити подорожчання товарів та продажу землі в рамках так званої земельної реформи», – сказав В. БОЙКО.

Він також додав, що аналогічна акція відбувається в селі Озерна Зборівського району, де представники району перекривають львівську трасу.

Після того, як на місце перекриття приїхали правоохоронці й пояснили незаконність перекриття руху та міру відповідальності за такі дії, учасники акції протесту невдовзі залишили пішохідний перехід, після чого рух на дорозі було відновлено.