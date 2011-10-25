Представник НАТО: Україна сама відмовилася інтегруватися в альянс

Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, Спеціальний представник генерального секретаря НАТО по Кавказу і Центральній Азії Джеймс АППАТУРАЙ підкреслює, що Україна сама відмовилася інтегруватися в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, коментуючи вислови представника РФ при НАТО Дмитра РОГОЗІНА про те, що РФ добилася невступу України і Грузії до Альянсу.

«На мій погляд, український уряд здатний сам приймати рішення. Було прийняте політичне рішення не добиватися входження в НАТО», - сказав Дж.АППАТУРАЙ.

За його словами, український народ зробив своїй вибір, і в Альянсі його поважають.

Він підкреслив, що рішення, прийняте країнами Альянсу на Бухарестському саміті, не змінилося, і Україна і Грузія зможуть стати членами НАТО, якщо вони цього захочуть, а також відповідатимуть стандартам.

Дж.АППАТУРАЙ зазначив, що уряд Грузії продовжує роботу стосовно досягнення стандартів Альянсу і проводить необхідні реформи.

Як повідомлялося, 23 жовтня Д.РОГОЗІН заявив, що саме Росії вдалося добитися невступу України до НАТО.

«Нам вдалося добитися, що Україна – не член НАТО, нам вдалося добитися, що Грузія – не член НАТО, нам вдалося добитися, що ми не прогнулися на переговорах щодо ПРО, і безвихідь викликана саме нашим небажанням іти на компроміси, які можуть зашкодити нашій безпеці», - сказав він.

На початку квітня 2008 року Бухарестський саміт НАТО прийняв принципове рішення про те, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу після виконання необхідних умов. Наприкінці 2008 року Україна сподівалася одержати від НАТО План дій для членства, проте міністри закордонних справ країн - членів Альянсу відмовилися надати його Україні.

З урахуванням цього, 1 липня 2010 року Верховна Рада прийняла закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, що закріплює позаблоковий статус України. Із статті, що визначає пріоритети національних інтересів, була виключена норма про інтеграцію України в євроатлантичний простір безпеки.