МЗС не називає дату візиту Януковича до Брюсселя

МЗС України поки що не називає дату візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

“Строки ми не називаємо. Переговорний процес іде, ми маємо налаштування на завершення цього переговорного процесу до кінця цього року, і від ходу переговорного процесу будуть залежати дати візитів українських високопосадовців до Брюсселя”, - сказав він.

На запитання, чи продовжує Україна наполягати, щоб в Угоді про асоціацію було зафіксовано положення щодо перспективи членства, О.ДИКУСАРОВ відповів, що в Україні розуміють, що сама по собі угода надає європейську перспективу, але Україна є європейською державою, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу.

“Ми, звичайно, на переговорах керуємося цими посилами і намагаємось знайти компромісні рішення. Це складні переговори, вони ведуться. Коли вони завершаться, ми побачимо ті компромісні рішення, які будуть прийняті переговорними групами”, - додав О.ДИКУСАРОВ.

Як сказав журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, не виключено, що такий візит відбудеться. Водночас, він нагадав, що на грудень у Києві запланований саміт Україна-ЄС.