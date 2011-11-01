До 70-річчя "Молодої гвардії" роман Фадєєва повернеться в шкільний курс

Верховна Рада України на державному рівні відзначить 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 248 народних депутатів з 345 зареєстрованих в сесійній залі.

28 вересня 2012 року виповнюється 70 років з дня створення найвідомішої молодіжної підпільної організації – «Молода гвардія», яка зробила неоціненний внесок у боротьбу з фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.

Парламент ухвалив рекомендувати Кабінету міністрів України у місячний термін з дня прийняття цієї постанови утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія», включивши до складу цього комітету представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.

Уряд також має розробити за участю Луганської обласної держадміністрації план заходів щодо відзначення ювілейної дати серед яких проведення ремонтних та реекспозиційних робіт у приміщенні комунальної установи «Краснодонський обласний ордена Дружби народів музей «Молода Гвардія» та у Ровеньківському музеї «Пам’яті загиблих» – відділі Луганського обласного краєзнавчого музею; організація спортивних змагань, естафет пам`яті тощо; організація акції «Ешелон пам’яті» за участю делегації м. Москви Російської Федерації та проведення Всеукраїнської військово-спортивної гри «Молода гвардія» («Зірниця»).

Парламент також планує рекомендувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України розглянути питання включення до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів вивчення роману О.Фадєєва «Молода гвардія».