Вночі з Верховної Ради зробили "зоопарк"

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), глава Комітету Верховної Ради з питань промполітики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА обурена повторним встановленням паркану перед ВР.

«Нам не потрібні ніякі паркани між народом і державою», - написала Н.КОРОЛЕВСЬКА на своїй сторінці в Facebook.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що стала свідком ремонту паркану перед Верховною Радою у суботу вночі невстановленими особами.

За її словами, в ніч із суботи на неділю, проїжджаючи повз Верховну Раду, вона побачила бригаду зварювальників. Робітники встановлювали огорожу, яка вже стала символом закритості влади від народу, наголосила депутат. При спробі дізнатися, хто ці люди, хто дав дозвіл на установлення огорожі та на проведення ремонтних робіт, ніхто відповіді дати не зміг, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, зазначивши, що не змогли відповісти і міліціонери, які охороняли роботи.

«Я викликала міліціонера з Верховної Ради, поставила ті самі питання. Він також нічого не знав. Тоді я зробила фотографії зварювальників на телефон», – пише вона на своїй Facebook сторінці. Фотографії, зроблені народним депутатом, можна побачити там же.

«Ось цікаво: паркан за всіма публічними заявами влади – нічий і ніхто не несе за нього відповідальність, а хтось при цьому розпорядився його полагодити (для зварювальних робіт потрібний дозвіл), і робітники не зізнаються хто», – дивується Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що минулого тижня зробила депутатський запит голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ, голові КМДА Олександру ПОПОВУ, генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ з проханням з'ясувати, хто встановив огорожу.

У своєму Facebook народний депутат Н.КОРОЛЕВСЬКА пообіцяла озвучити це питання у понеділок, 14 листопада, на Погоджувальній раді ВР і передати відповідь журналістам.

Як повідомляв УНІАН, великий паркан було встановлено біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня цього року.

Голова ВР В.ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом цю огорожу кілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу і увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

У Головному управлінні МВС України в Києві повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій і завдання тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металева огорожа біля центральних входів до будівлі Верховної Ради.