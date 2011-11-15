Королевська: чиновники збираються залізти в ліжко до матерів-одиначок

Непрямі методи оцінки доходів громадян, які вводить Кабінет міністрів України для самотніх матерів – це повернення до тоталітарної практики Радянського Союзу.

Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової та регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи заяву віце-прем`єр-міністра – міністра соцполітики Сергія ТІГІПКА про те, що з 1 грудня на всю країну буде поширено експеримент за непрямою оцінкою доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, вона відзначила, що Кабінет міністрів всіма силами прагне скоротити пільги бідним, пояснюючи це браком коштів у державному бюджеті. «Чиновники вибирають найбеззахисніші жертви – самотніх жінок із маленькими дітьми, яких нікому захистити. Саме на них уряд хоче розповсюдити незаконне стеження», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, Кабінету міністрів слід було б почати зі встановлення контролю за чиновниками-корупціонерами. «Саме до їхніх кишень утікають бюджетні кошти, яких сьогодні не вистачає на виплати пільг. Кабмін має контролювати не якість ремонту в квартирі, наявність велосипеда чи пральної машини у матері-одиначки, а запитати у чиновника вищої і середньої ланки, у працівників правоохоронних і контролюючих органів: звідки при зарплаті в кілька тисяч гривень у нього кошти на автомобіль вартістю в десятки тисяч доларів?, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Країні потрібна система боротьби з корупцією, а не антинародна схема стеження».

Вона вважає, що такими рішеннями уряд прирікає самотніх матерів на суспільну ізоляцію. «Вони будуть вимушені ховатися від сусідів, приховувати своє особисте життя. Шанси самотніх жінок створити нову повноцінну сім`ю при такому розкладі виглядають мінімальними. Це дуже небезпечна демографічна тенденція, враховуючи, що за 20 років кількість дітей, народжених незаміжніми жінками, зросла в 2 рази – з 11 до 22%», - заявляє Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Спочатку уряд заліз у кишені громадян України, тепер чиновники збираються залізти в ліжко до матерів-одиначок. С.ТІГІПКО хоче створити в Україні суспільство «стукачів», в якому сусіди ненавидять один одного, а чиновники користуватимуться цією роз`єднаністю. Непрямі методи оцінки доходів громадян, які збирається вводити Кабмін для самотніх матерів, – це повернення до тоталітарної практики Радянського Союзу», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, уряд переглядає підхід до надання державної соціальної допомоги. Віце-прем`єр-міністр – міністр соцполітики С.ТІГІПКО на розширеному засіданні уряду пояснив, що з 1 грудня на всю країну буде розповсюджено експеримент за непрямою оцінкою доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу. Цей метод з квітня застосовується в трьох областях - Волинській, Кіровоградській і Чернігівській.

Згідно із законодавством, мати-одиначка або жінка, яка виховує дитину до трьох років, може претендувати на гарантований рівень захисту у розмірі 30% від прожиткового мінімуму (ПМ) або одержувати всю суму у розмірі ПМ, коли рівень доходу на одного члена сім`ї не перевищує 50% мінімуму. Експеримент передбачає оцінку доходів і витрат з тим, щоб «індивідуально оцінити достаток кожної матері».

З квітня 2011 року «непрямими методами» перевіряли обгрунтованість соціальних виплат матерям-одиначкам у Волинській, Кіровоградській і Чернігівській областях. Закон їм гарантує щомісячну виплату 30% від прожиткового мінімуму (з 1 грудня – 953 грн.).

На думку чиновників уряду, лише кожна четверта мати-одиначка дійсно має потребу, а реальні доходи решти трьох цілком дозволяють їм обходитися без допомоги держави. Про це нібито свідчать результати експерименту в трьох областях України.